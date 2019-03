Die Kunstschule PINX bietet ein abwechslungsreiches Osterferienprogramm an

Schwarmstedt. Die Kunstschule PINX bietet ein abwechslungsreiches Osterferienprogramm an: Montag, 8. April, von 10 bis 12 Uhr findet ein „Schuhmonster“-Kurs für Kinder ab sechs Jahren geleitet von Heike Runge (Fachkraft Ästhetische Bildung) statt. Hier wird in der motivierenden Atmosphäre der Kunstschule mit Hilfe von Farbe, Stoff, Federn, Leder und vielen anderen Materialien einen alten Schuh in ein scheußliches Monster verwandelt. Bitte einen alten Schuh mitbringen; Kostenpunkt: zwölf Euro. Ein weiterer Kurs „Ein buntes Osternest“ findet am Montag, 8. April, von 13 bis 15 Uhr für Kinder ab vier Jahren statt. Hier gestalten die Teilnehmer ihr eigenes Osternest, wo der Osterhase gerne seine Eier reinlegt. Es wird aus Pappe und Naturmaterialien und bunten Bändern gebastelt, Kostenpunkt: zwölf Euro.

Ein kostenloses Angebot mit Mittags-Imbiss findet am Donnerstag, 11. April, von 10 bis 16 Uhr statt. Der Kurs „Kultur trifft Digital“ wird gemeinsam mit dem Medien-Künstler Jasper Leonard Kühn geleitet. Es wird fantasievoll am Computer Neues erfunden, gezeichnet und gespielt. Eingeladen sind Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren, die gern mit dem Computer gestalten. Gefördert wird das Angebot von Kultur macht stark und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Alle Kurse finden in den Kreativ-Räumen der Kunstschule PINX statt. Um Anmeldung unter der Telefonnummer (0 50 71) 40 26 oder info@kunstschule-pinx.de wird gebeten.