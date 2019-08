Die Post kommt wirklich

Schwarmstedt. Die Post stellt sich den Fragen der Bürger. Hierzu gibt es einen neuen Termin in Schwarmstedt. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 28. August, um 19 Uhr im Uhle-Hof Schwarmstedt statt. Alle Bürger und Unternehmer haben die Möglichkeit ihre Fragen zur Postzustellung direkt an die dort anwesenden Vertreter der Deutschen Post zu stellen. Die Deutsche Post hat nun ihre Teilnahme in Schwarmstedt auch für den Fall zugesichert, dass Journalisten und Medienvertreter vor Ort anwesend sind und über die Veranstaltung berichten, erläutert Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs. Er hatte Tobias Meyer vom Vorstand der Deutschen Post nach Schwarmstedt eingeladen. An der öffentlichen Veranstaltung Ende August wird Stephan Siekmann, regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post und ein Pressesprecher teilnehmen. Eine große Beteiligung ist wichtig, denn für betroffene Bürger und Unternehmen ist dies eine große Chance ihren Wunsch nach einer zuverlässigen Postzustellung direkt an die zuständigen Vertreter der Deutschen Post zu richten.