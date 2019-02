Dieb gefasst

Buchholz/Aller. Ein 37-jähriger Dieb konnte am Montagabend auf seiner Flucht von der Polizei in Buchholz/Aller gestellt und festgenommen werden. Gegen 18.25 Uhr hatte der Georgier am Autohof 15 Geldbörsen aus Büffelleder im Gesamtwert von 375 Euro in seinen

Rucksack gesteckt und anschließend zu Fuß das Weite gesucht. Am Ortsschild fand seine Flucht ein jähes Ende. Die Beamten nahmen ihn mit zur Dienststelle. Dort führte er unter anderem einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 3,09 Promille. Dabei wirkte er völlig klar sowie zeitlich und räumlich orientiert und nicht beeinträchtigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Das Diebesgut stellten die Beamten sicher.