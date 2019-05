Diebe scheitern

Lindwedel. In der Nacht zu Montag, gegen 2.35 Uhr, versuchten Unbekannte einen Fahrkartenautomaten am Bahnsteig in Lindwedel gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 in Verbindung zu setzen.