Diebstahl aus Altkleidercontainer

Gilten. Bei einem versuchten Diebstahl aus einem Altkleidercontainer an der Lindenstraße wurden nach einem Zeugenhinweis am Sonntagabend, gegen 20 Uhr,zwei 46- und 58-jährige

Männer aus Neustadt am Rübenberge von der Polizei angetroffen. Einer von ihnen saß noch im Container. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.