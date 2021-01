Diebstahl

Schwarmstedt. Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte von einer Pferdekoppel am Mühlenweg Richtung Buchholz unmittelbar hinter einem Waldstück,ein Weidezaungerät mit Zubehör. Zeugen werden gebeten, sich unter (0 50 71) 80 03 50 an die Polizei Schwarmstedt zu wenden.