Dienstleistungsbüros der Kreisverwaltung geschlossen

Heidekreis. Aufgrund einer technischen Umstellung des Systems in den Kassenautomaten bleibt das Dienstleistungsbüro in Soltau am Dienstag, 26. November, und das Dienstleistungsbüro in Bad Fallingbostel am Mittwoch, 27. November, geschlossen. Gerne stehen an den Schließungstagen die Beschäftigten des jeweils geöffneten Dienstleistungsbüros zur Verfügung.