Dienstleistungsbüros geschlossen

Heidekreis. Die Dienstleistungsbüros der Kreisverwaltung in Bad Fallingbostel, Vogteistraße 19, und in Soltau, Harburger Straße 2, bleiben am Mittwoch, 17. Oktober, ab 13 Uhr aufgrund einer dienstlichen Veranstaltung geschlossen.