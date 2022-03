Dieseldiebstahl

Essel. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend am letzten Wochenende aus demTank einer litauischen Zugmaschine circa 600 Liter Diesel. Der Fahrer schlief zur Tatzeit in der Fahrerkabine seines Sattelzuges auf der Tank- und Rastanlage

Allertal-West. Bei den aktuell hohen Kraftstoffpreisen wird der Schaden auf

ungefähr 1.300 Euro geschätzt.