Seminar für Jugendliche auf Jugendhof Idingen

Heidekreis. Am Wochenende 8./9. Dezember bietet der Jugendhof Idingen allen Jugendlichen ab zwölf Jahren den Einstieg in die digitale Fotografie an. Bei diesem Kurs, der von Samstagvormittag bis Sonntagnachmittag dauert, können die Teilnehmer sowohl die Bedienung von digitalen Spiegelreflexkameras lernen als auch die Nach- und Aufbereitung der Fotos.„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – so ein altes Sprichwort. Und obwohl es schon so alt ist, beschreibt es die neuen Gestaltungsmöglichkeiten der digitalen Fotografie sehr präzise und treffend. Denn eine Kamera kann, genau wie die Augen, Bilder eines flüchtigen Augenblicks aufnehmen, deren vielfältigen Inhalte mit vielen Worten nicht zu beschreiben wären. Wohin man – oder eben die Kamera – auch hinschaut, ständig werden Eindrücke und Momente der Umgebung aufgenommen. Hierbei beschränkt sich die Wahrnehmung aber nicht nur auf das Bild, sondern ist begleitet von Geräuschen, Musik und Stimmungen.Begleitet von einer professionellen Fotografin wird sich zum einen mit den Möglichkeiten einer digitalen Kamera auseinandergesetzt, zum anderen mit der Motivauswahl. Denn auch die beste Kamera macht nur so gute Fotos wie das gewählte Motiv.Nach viel Probieren und Fotografieren auf einer kleinen „Fotoexkursion“ geht es an den Computern weiter. Dort wird sich damit beschäftigt, wie man mit wenigen Tricks und Techniken mehr aus den geschossenen Fotos herausholen kann. Gerne dürfen eigene Kameras mitgebracht werden. Der Jugendhof stellt aber auch ausreichend Kameras zur Ausleihe bereit. Am Ende kann jeder seine besten Bilder ausgedruckt auf Fotopapier mit nach Hause nehmen.Da bei dem Kurs noch einige Plätze frei sind, können sich Teilnehmer noch kurzfristig unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de über das Seminar informieren oder sich gleich anmelden.