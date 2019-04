Dorfmarker Kunstbörse

Heidekreis. Am Sonnabend, 27. April, und Sonntag, 28. April, findet wie jedes Jahr im Heimathaus Dorfmark, Marktstraße 1a, die Kunstbörse von jeweils 14 bis 18 Uhr statt.

Dorfmark ist ein Künstlerdorf mit einer großen Künstlergemeinschaft. 18 Künstler stellen hier ihre Werke im Heimathaus aus. Um den künstlerischen Nachwuchs muss man sich in Dorfmark keine Sorgen machen. Mehrere junge Künstler zeigen ihre professionellen Arbeiten im Rahmen dieser Kunstbörse. So ist zum Beispiel das übergroße Tigerporträt von Tim Hanssen zu sehen. Die Kunstbörse zeigt eine große Vielfalt an künstlerischen Themen und Ausdrucksmöglichkeiten aus dem Bereich Grafik, Malerei und Plastik. Alle Arbeiten sind Originale und käuflich. Atelierbesuche und Auftragsarbeiten können vereinbart werden. Die an diesem Kunstwochenende anwesenden Künstler Andrea Anderseck – Steingestaltung, Monika Nöske, Alena Yadykina, Tim Hanssen, Jette Wrigge, Heike Thies, Sandra Redlich und Annette Kuper – alle Malerei, Thomas Anderseck – Metallobjekte, Irma Mennerich und Waltraud Ziebart – Porzellanmalerei, Jamy C Parces – Feuerobjekte, Josi Fast – Fotografie, Hans Germer – Eisen fe rbieger, Sahra Machner, Clara Ebeling, Nadim AL Masri, Bernhard Marx, Marte Michaelis, Anneliese Presse und Johanna Warnke, alle Grafik und Dieter Schafraneck – Glaskunst, erläutern gern ihre unterschiedlichen Arbeitsweisen und Fragen der Besucher. Der Eintritt ist frei.