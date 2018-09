Drachenfest

Essel. Der Herbst naht mit Riesenschritten. Unter bunten Blättern und bei hoffentlich schönen und windigen Wetter werden wieder wie jedes Jahr bunte Drachen in den Himmel steigen. Am Mittwoch, 3. Oktober, ab 14 Uhr feiert der SPD-Ortsverein Schwarmstedt sein traditionelles Drachenfest am Badesee an der Esseler Kreuzung. In einer Verlosung sind „süße Preise“ zu gewinnen. Gerne können eigene Drachen mitgebracht werden. Für Kaffee und Kuchen und Getränke ist gesorgt. Jedes Kind erhält auf Wunsch einen Drachen vom Veranstalter. Bei Dauerregen muss das Fest leider ausfallen.