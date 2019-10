Dreister Pkw-Aufbruch

Buchholz. Unbekannte hebelten am Donnerstag, 17. Oktober, die Beifahrertür eines schwarzen VW Touran, der kurzzeitig an einem Feldweg an der L 190 zwischen Lindwedel und Buchholz in Fahrtrichtung Buchholz abgestellt war, auf und entwendeten zwei Handys sowie ein Portemonnaie mit Bargeld und Dokumenten darin. Die Tat ereignete sich gegen 10.30 Uhr innerhalb von drei Minuten. Die Schadenshöhe beträgt 1.350 Euro. Die Polizei Schwarmstedt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 50 71) 51 14 90.