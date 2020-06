Dressurturnier des RFV Aller-Leine

Heidekreis. Die Coronapandemie bestimmte in diesem Jahr leider die Regeln des RFV Aller-Leine und für seine Veranstaltungen. So musste das große Maiturnier bereits abgesagt werden. Auch das 100-jährige Vereinsjubiläum wird ausfallen. „Das Risiko, dass eine so besondere Veranstaltung wie das 100-jährige Bestehen des Vereins der Pandemie zum Opfer fällt, ist uns einfach zu groß“, so Miriam Schubert, 2. Vorsitzende des Vereins. „Wir holen das lieber im nächsten Jahr nach und können dann hoffentlich entspannter planen. Schließlich soll es ein ganz besonderes Fest werden."

„Aber es gibt auch gute Neuigkeiten in dieser besonderen Zeit“, so Schubert weiter. Niedernstöcken und Uetzingen haben es vorgemacht, Turniersport ist auch in diesen schwierigen Zeiten und unter strengen und besonderen Auflagen möglich. Daher wird der RFV Aller-Leine am 11. und 12. Juli mit einem Dressurturnier nachlegen. Am Sonnabend werden die Prüfungen der WBO E-Dressur, sowie LPO E-, A*- und A**-Dressur ausgetragen.

Am Sonntag starten L*-, L**- und die M*- Dressur. Auch einen Führzügelwettbewerb wird es geben. Sobald online genannt werden kann, wird dieses auf der Facebookseite des Reitvereins bekannt gegeben. Eine coronagerechte kleine Bewirtung ist in Planung. Wie es mit der Zuschauerregelung aussehen wird, werden die kommenden Wochen und Regeln zeigen.