Dritter Abschnitt fast fertig

Fahrbahn- und Radwegeneuerung an L 190 geht weiter

Schwarmstedt. Im Zuge der Landesstraße 190 zwischen der Esseler Kreuzung und Eickeloh finden Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn und des parallel zur Landstraße verlaufenden Rad- weges statt. Der vierte Bauabschnitt wird voraussichtlich am Freitag, den 9. Juli fertiggestellt. Die Arbeiten im dritte Bauabschnitt beginnen am Montag, 12. Juli. Dies teilt die Niedersäch- sische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.Wie bereits berichtet, unterteilt sich die gesamte Baumaßnahme in vier Bauabschnitte. Die Fahr- bahnarbeiten müssen aufgrund der geringen Fahrbahnbreiten unter Vollsperrung der jeweiligen Bauabschnitte umgesetzt werden. Die Arbeiten im dritten Bauabschnitt im Bereich Hademstorf zwischen Bahnübergang und Tannen- weg laufen parallel zu Arbeiten der Deutschen Bahn am Bahnübergang Hademstorf und begin- nen am Montag, 12. Juli. Für die Arbeiten im Bereich des Bahnüberganges wurde ein Zeit- fenster mit der Bahn abgestimmt, die parallellaufende Arbeiten durchführen wird. Aus diesem Grunde muss das vorgesehene Zeitfenster des dritten Bauabschnittes eingehalten werden. Sollte sich der Fertigstellungstermin des vierten Bauabschnittes durch auch in der nächsten Woche anhal- tende Niederschläge verzögern, werden die Arbeit im 4. Bauabschnitt kurzzeitig unterbrochen und erst nach dem dritten Bauabschnitt fortgeführt. Die Durchführung der gesamten Baumaßnahme wird bis voraussichtlich zum 15. August 2021 andauern.Die Umleitungsstrecke des dritten und vierten Bauabschnittes in Fahrtrichtung Hodenhagen beginnt an der Einmündung der K149 in die L190 und verläuft über die K 149 in Richtung Westenholz und von hier aus weiter über die K147 auf die L191 nach Hodenhagen. In Hodenhagen führt die Umleitungsstrecke (L190 Bahnhofstraße) wieder auf die L190 (Heerstraße). Für die Fahrtrichtung Essel gilt die vorgenannte Umleitung in gegenläufiger Richtung. Die Umleitung wird rechtzeitig ausgeschildert. Witterungs- und auch pandemiebedingte Verzögerungen sind jederzeit möglich.Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbe- reich sowie auf den Umleitungsstrecken.