Drums for fit beim MTV

Schwarmstedt. Am Montag, 20. August, startet beim MTV ein neuer Kurs für Mädchen und Jungs ab sechs Jahren: drums for fit. Dabei wird auf Gymnastikbällen getrommelt, um mit Spaß die Fitness zu steigern. Wer schauen möchte, wie das funktioniert und dies mal probieren möchte ist gern gesehen und zwar jeweils montags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Grundschul-Turnhalle in Schwarmstedt. Anmeldungen bei Anke Beck unter Telefon (0 50 71) 52 17 58.