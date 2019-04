Eierschießen

Schwarmstedt. Am Karfreitag, 19. April, lädt der Schützenverein Schwarmstedt ein zum alljährlichen Eierschießen. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr (Meldeschluss 17 Uhr) kann mit dem Luftgewehr um die begehrten bunten, gekochten Eier geschossen werden. Bei jeder getroffenen „10“ darf man sich ein tolles Ei aussuchen. Eierkönig kann man mit dem besten Doppelteiler werden und den beliebten Osterhasenpokal mit nach Hause nehmen.

Für das leibliche Wohl ist mit gekühlten Getränken und einem herzhaften Snack gesorgt.

Bei Interesse einfach am Karfreitag ins Schützenhaus nach Schwarmstedt (Werkstraße 4, im Gewerbegebiet „Im Laab“) kommen. Sollten noch Fragen auftreten, werden diese gerne telefonisch unter (0 50 71) 51 16 19 bei Gerald Voltmer und Katrin Sonntag beantwortet.