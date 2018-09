Eigenlob stimmt

Workshop für Frauen

Heidekreis. Warum stehen die einen im Licht und die anderen im Schatten? Viele Frauen bleiben unter ihren Möglichkeiten, weil sie sich nicht wohlfühlen, wenn sie sich beruflich positionieren, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten klar benennen und aktiv eine passende Arbeit für sich suchen. „Eigenlob stinkt“ diesen Ausspruch haben viele Frauen von Eltern, Nachbarn oder Lehrern zu hören bekommen und verinnerlicht. Falsche Bescheidenheit zählt zu den Top zehn, beruflichen Erfolg zu blockieren. Die Teilnehmerinnen werden in diesem Seminar ihr Selbstbewusstsein trainieren und sich gegenseitig Wertschätzung geben. Sie lernen, wie sie durch gezielte Selbstvermarktung ihre beruflichen Ziele schneller erreichen.Termin ist am Donnerstag, 20. September, von 9 bis 18 Uhr im Landkreisgebäude Soltau, Harburger Straße 2, 3. OG, Raum 305. Anmeldeschluss ist der 13. September. Anmeldung bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis unter Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail koostelle@heidekreis.de.