Eigentum sichern

Schwarmstedt. Der Senioren - und Behindertenbeirat der Samtgemeinde Schwarmstedt lädt herzlich ein zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Wie sichere ich mein Eigentum?" im evangelischen Gemeindezentrum ,Am Markt 5, am Montag, 8. April, um 15 Uhr in Lindwedel .Ältere Menschen werden häufiger zur Zielgruppe krimineller Machenschaften. Um sie davor zu schützen berät riminalhauptkommissarin Eva Peukert als Präventionsbeauftragte des Heidekreises. Sie wird begleitet vom Dienststellenleiter der Polizeistation Schwarmstedt, Hans-Heinrich Siedentopf.