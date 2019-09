Ein Querschnitt durch elf Jahre

Vokalensemble „Il Coro Piccolo“ gibt letztes Sommerkonzert

Heidekreis. Als Querschnitt durch elf Jahre „Il Coro Piccolo“ präsentiert das kleine, aber ehrgeizige Walsroder Vokalensemble am Sonntag, 29. September, um 19 Uhr in der Stadtkirche Walsrode ein sehr abwechslungsreiches Programm zwischen 16. Jahrhundert und aktueller Chormusik. Das vielseitige, ansprechende Programm beschließt so die diesjährige Reihe der Sommerkonzerte. Der Eintritt ist wie bei allen Sommerkonzerten frei. Im Anschluss lädt das freundliche Bewirtungsteam zum stimmungsvollen Umtrunk ein. Vor mittlerweile elf Jahren wurde das Walsroder Ensemble „Il Coro Piccolo“ durch die vielseitige Musikerin Agnes Görißen ins Leben gerufen. Die über die Jahre relativ konstante Besetzung zählt aktuell sieben Sängerinnen und drei Sängern aus den Regionen Walsrode und Verden. In diesem Raum hat sich das Ensemble mittlerweile einen Namen gemacht mit ausgefeilten und stilsicheren Interpretationen alter und neuer Vokalmusik.Das diesjährige Programm umfasst Werke alter Meister wie Claudio Monteverdi und Josquin des Prez, Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts wie Gustav Holst und Edward Bairstow und insbesondere ganz aktuelle Musik von Whitacre, Lauridsen und anderen. So entsteht ein ausgewogener Spannungsbogen zwischen 16. und 21. Jahrhundert, der herrliche Klänge und musikalische Abwechslung verspricht. Einige Stücke aus dem Programm begleitet Agnes Görißen am Flügel. Zwischendurch geben die Ensemblemitglieder mit launigen Moderationen noch Einblicke in das Umfeld der Kompositionen.Mitglieder des Ensembles „Il Coro Piccolo“ sind Agnes Görißen (Leitung) Mona Hohls, Katharina Räuschel, Maren Giehler, Anja Quiram, Karen Dippe, Brigitte Leyk-Blahusch, Martin Hohls, Jochen Kallenberger und Ralf Görißen.