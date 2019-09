Einbrecher scheitern an Tresor

Schwarmstedt. In der Nacht zu Donnerstag, 29. August, verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Geschäft an der Straße Mönkeberg in Schwarmstedt. Im Gebäudeinneren versuchten sie vergeblich einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Ohne Diebesgut verließen sie den Tatort. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.