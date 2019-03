Einbruch blieb ohne Beute

Schwarmstedt. Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Dienstag, 12. März, und

Sonnabend, 16. März, in das Treppenhaus eines Baumarkts an der Straße Unter den

Eichen ein. Es gelang ihnen nicht, den Verkaufsraum zu betreten. Beute wurde nicht erlangt.