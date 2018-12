Einbruch

Schwarmstedt. Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Hasenberg wurde die Spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Heidekreis entsandt. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 11 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Tatobjekt. Die Täter erlangten einen geringen

Bargeldbetrag. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter Telefon (0 51 91) 9 38 00 entgegen.