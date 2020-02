Einbruch in Einfamilienhaus

Schwarmstedt. In ein Einfamilienhaus am Quittenweg drangen Unbekannte am Freitagabend, 21. Februar, zwischen 17.30 und 21.50 Uhr ein. Nachdem sie die Terrassentür aufhebelten stahlen die Täter Schmuck und weitere Wertsachen. Die Polizei bittet Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 91) 9 38 00.