Einbruch in Elektronikfachhandel

Essel. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag in einen Elektronikfachhandel im Schlehenweg ein und erbeuteten neben diversen Elektronikartikeln auch einen Firmen-Transporter. Die Täter brachen gewaltsam in das Firmengebäude ein und beluden den Firmen-Transporter unter anderem mit diversen Elektrorollern, Hoverboards, Spielzeugdrohnen und Leuchtmitteln. Anschließend verließen sie den Tatort mit dem Fahrzeug. Es wurde später im Bereich Nienburg verlassen wieder aufgefunden. Die Ladung konnte nach umfangreichen Ermittlungen zum größten Teil wieder aufgefunden werden. Die

Ermittlungen zu den Tätern dauern weiter an. Wer weitere Hinweise zu dieser Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter der Telefonnummer (0 51 91)93 80-0 zu melden.