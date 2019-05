Einbruch in Gaststätte

Schwarmstedt. Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch in eine Gaststätte an der Celler Straße ein, öffneten gewaltsam einen Sparkasten und entnahmen den Inhalt. Außerdem entwendeten sie mehrere Flaschen Alkohol. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.