Einbruch in Kindergärten und Schule

Buchholz/Schwarmstedt. In der Nacht von Freitag auf Samstag (21/22. September) stiegen Unbekannte in Kindergärten an der Schulstraße in Schwarmstedt, am Kirchweg in Buchholz/Aller und in die Buchholzer Grundschule ein. Die Täter beschädigten mehrere Fenster, bis ihnen schließlich der Einstieg gelang. Nach bisherigem Ermittlungsstand

erbeuteten sie rund 40 Euro.