Einbruch in Wohnhaus

Lindwedel.Unbekannte Täter brachen am Wochenende in der Zeit von Freitagabend bis

Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus in Lindwedel ein. Dazu hebelten sie während der Abwesenheit der Bewohner ein Fenster des Einfamilienhauses auf. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter mit dem Diebesgut. Hinweise und Beobachtungen von Zeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 oder die Polizei in

Soltau unter Telefon (0 51 91) 93 80-0 entgegen. Gute Tipps und Präventionshinweise für den Schutz vor Einbrüchen finden sich im Internet unter anderem unter www.k-einbruch.de., teilt die Polizei mit.