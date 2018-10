Einbruch in Wohnhaus

Lindwedel. Am Dienstag machten sich unbekannte Täter in der Zeit von 10 bis 22.30 Uhr zunächst an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses an der Sprockhofer Straße zu

schaffen. Ein gewaltsames Eindringen gelang ihnen erst durch ein rückwärtiges Fenster. Das Haus wurde durchsucht. Das Diebesgut steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Heidekreis unter Telefon (0 51 91) 9 38 00.