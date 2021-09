Einbruch misslingt

Gilten. Unbekannte versuchten in den vergangenen 14 Tagen die Eingangstür eines Einfamilienhauses an der Straße Kirchende aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Versuch stand. Die Täter gelangten nicht in das Objekt. Der entstandene Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.