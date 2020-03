Einbruchversuch in Tankstelle

Schwarmstedt. In der Nacht zu Sonntag letzter Woche gegen 1 Uhr warfen Unbekannte mit

einem Gullideckel eine Glasscheibe der Tankstelle an der Straße Mönkeberg ein.

Vermutlich wurden die Täter von einem Zeugen gestört, da sie sich nicht in den Verkaufsbereich begaben, sondern ohne Beute flüchteten. Es soll sich um eine

weibliche und zwei männliche Personen gehandelt haben. Die männlichen Täter

trugen eine rote und eine blaue Jacke. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei

in Schwarmstedt unter der Telefonnummer (0 50 71) 80 03 50 entgegen.