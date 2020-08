Einbruchversuch in Wohnhaus

Schwarmstedt. Unbekannte haben versucht in ein Wohnhaus in der Straße Am Bornberg einzubrechen. Nachdem sie eine Außenjalousie beschädigten hebelten sie erfolglos an der dahinter befindlichen Terrassentür. Auch die Verglasung der Tür hielt den Einbruchversuchen stand, so dass die Diebe aufgaben. Die Tat ereignete in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten diese der Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50 mitzuteilen.