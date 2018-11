Einbrüche

Heidekreis. Am Freitag, 23. November, in den späten Nachmittagsstunden ereigneten sich in

Walsrode, Lindwedel und Essel jeweils Wohnungseinbrüche. Die Täter verschafften sich jeweils durch Aufhebeln von Fenstern oder Terrassentüren Zugang zu den Objekten und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld.