Einbrüche in Kindergärten

Hademstorf /Schwarmstedt. Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in einen

Kindergarten am Schulweg in Hademstorf sowie in einen weiteren an der Straße Am Loh in Schwarmstedt ein. Außerdem brachen sie die Tür zu einer Wohnung auf, die sich im Gebäude des Kindergartens Am Loh befindet. Durch die Geräusche geweckt, sprach der Bewohner die Täter an, die daraufhin das Weite suchten. In den Kindergärten wurden alle Räume betreten und durchsucht. Teilweise hebelten die Täter verschlossene Schränke auf. Als Diebesgut konnten zunächst eine Geldkassette und zwei Sparschweine festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50 entgegen.