Einführung von Pastorin Tina Meyn in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Der Kirchenvorstand der evangelisch-lutherischen St.-Laurentius-Kirchengemeinde zu Schwarmstedt freut sich, dass die nunmehr fast einjährige Vakanz der Pfarrstelle II in Kürze endet. Am Sonntag, 30. Juni, um 16 Uhr wird Pastorin Tina Meyn in einem Festgottesdienst von Superintendent Fricke in ihr Amt als Pastorin der Kirchengemeinde eingeführt. Dieses freudige Ereignis wollen die Besucher anschließend mit einem Grillfest auf dem Gelände rund um die Kirche feiern. Dabei wird sicherlich Gelegenheit sein, das eine oder andere Wort mit Pastorin Meyn zu wechseln.