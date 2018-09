Eingeschränkte Erreichbarkeit der Kreisverwaltung

Dienstleistungsbüro in Soltau ab 13 Uhr geschlossen

Heidekreis. Am Mittwoch, 26. September, richtet der Heidekreis für seine Beschäftigten erneut einen Gesundheitstag aus. Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements werden über den Tag verteilt Gesundheitsangebote, Vorträge und Kurse im Kreishaus in Soltau angeboten, sodass es zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit der Mitarbeiter in den Kreishäusern in Soltau und Bad Fallingbostel und im Gesundheitsamt in Walsrode kommen kann. Das Dienstleistungsbüro in Soltau bleibt ab 13 Uhr geschlossen. Parkplätze stehen an diesem Tag nur begrenzt zur Verfügung. Gerne dürfen sich Besucher an den Ständen informieren.