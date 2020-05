Einkaufsbeutel entwendet

Schwarmstedt: Einem älteren Ehepaar aus Schwarmstedt wurde am Mittwochmittag,

Zwischen 11.30 und 12Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes am Mönkeberg ein

orangefarbener Einkaufsbeutel gestohlen. In dem Beutel waren neben Bargeld,

Brille, Scheckkarte und Geldbörsen auch Sparbücher. Der Schaden wird auf rund

700 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schwarmstedt unter

Telefon (0 50 71) 80 03 50 entgegen.