Einladung der Jugendgruppe

Schwarmstedt. Die Jungangler des Schwarmstedter Fischereivereins treffen sich am Freitag, 29. Oktober, um 15 Uhr im Restaurant Bella Romantica Taverne Schwarmstedt an der Hauptstraße. Bei diesem Treffen geht es um das Kennenlernen der neuen Mitglieder und der Planung für 2022. Auch können schon Vorschläge für die Wahlen der Jugendsprecher/innen gemacht werden. Aber in erster Linie ist ein gemütliches zusammentreffen gedacht. Dabei geht es um Ideen und Wünsche aber auch Einsetze für den Natur- und Umweltschutz.

Angedacht sind Ausbau- und Wiederherstellung von Feuchtgebieten und Laichgebieten für Amphibien und Fische. Vogelschutz und Insektenschutz ist eingeplant. Dazu auch Gewässerschutz, Anpflanzungen und Müllaktionen an den vereinseigenen Gewässern..

Geplant werden sollen auch Angeltreffen mit den Benachbarten Vereinen. Für diesen Nachmittag sind alle Jugendlichen des SFV eingeladen aber auch Interessenten für eine Mitgliedschaft. Am 29. Oktober gibt es Pizza , Spagetti und ein Getränk vom Verein, allerdings keinen Alkohol.