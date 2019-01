Endspurt in Lindwedel

Jetzt für kostenlosen Glasfaseranschluss entscheiden

Lindwedel. Wer sich noch bis zum 31. Januar für einen Glasfaseranschluss entscheidet, profitiert von dem supergünstigen Angebot von HTP, und sorgt gleichzeitig für eine Spende in Höhe von 50 Euro, welche HTP den Lindwedeler Vereinen zukommen lässt. Um allen, die noch keinen Vertrag abgeschlossen haben, eine letzte Chance zu geben, kommt Herr Hellfeuer noch einmal nach Lindwedel zu folgenden Zeiten: am Freitag, 18. Januar, von 10 bis 17 Uhr und am Sonnabend, 19. Januar, von 10 bis 15 Uhr in das Gemeindezentrum, Am Markt 5 sowie am Freitag, 25. Januar, von 10 bis 17 Uhr und am Sonnabend, 26. Januar, von 10 bis 15 Uhr in die Fahrschule Minke Lindwedel. Bitte unbedingt bei Vertragsabschluss angeben: Vereinscode VWK1810394.