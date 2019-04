Entgegenkommenden übersehen - zwei Schwerverletzte

Schwarmstedt. Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 24. April, gegen 14.35 Uhr auf der Celler Straße in Schwarmstedt ereignete. Eine 33-jährige Frau aus Schwarmstedt hatte beim Linksabbiegen mit ihrem Pkw ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Der 41-jährige Schwarmstedter prallte mit seinem Pkw in das

abbiegende Auto. Bei dem Frontalzusammenstoß verletzten sich beide Beteiligte schwer und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.