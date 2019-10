Entspannung und Wellness

Regenerieren im Sporthof Schöne Aussicht

Lindwedel. Der Herbst mit seinen Themen des Rückzugs und des Loslassens lädt ein, auszumisten und aufzuräumen. So wie die Natur, die sich von allem trennt, was sie nicht mehr benötigt, können auch die Menschen Altes und Unnötiges hinter sich lassen: Yoga, Atmung und Meditation sind die großen Werkzeuge, wenn es darum geht, in die eigene Mitte zu finden, zu regenerieren und auf die „Reset-Taste“ zu drücken. Genau das verspricht der Entspannungs-Kurztripp „Treiben auf der Alphawelle – Schweben im Yogatuch“ am Sonnabend, 30. November, auf dem Sporthof Schöne Aussicht. Am Sonntag, 1. Dezember, schließt sich der Winterwellnesstag mit vier Kursen (Yoga in Schlingen, bodyART FLOW, spiral Moves, Tiefenentspannung), Sauna, Massagen und gesunder Kost in gemütlichem Ambiente an. Die Tage sind auch separat buchbar. Ideal für jeden, der im rastlosen Alltag wieder Kontakt zu sich selbst aufnehmen und über Entspannung und Stille zum vollen Spektrum seiner Möglichkeiten finden möchte. Treiben auf der „Alphawelle“ vermittelt Erkenntnisse über physiologische Reaktionsmuster im Entspannungsmodus, schafft den äußeren Rahmen, um auf allen Ebenen abzuschalten und bietet vor allem Praxiserfahrung über sanfte Bewegungs- und Entspannungsabläufe.Anmeldung und Infos unter schoene.aussicht.lindwedel@t-online.de oder Telefon (0 50 73) 92 31 11. Es kann auch ein Kompaktangebot an zwei Tagen mit Übernachtung gebucht werden.