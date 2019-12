Erdölmuseum bietet Geologie-Seminar an

Wietze. Im Deutschen Erdölmuseum Wietze findet am Donnerstag, 16. Januar, von 18.30 bis 20.30 Uhr der Kursus „Geologie einfach verstehen“ – Lagerstätten Vorkommen und Bildung aus plattentektonischer Sicht statt. Die hoch technisierte Gesellschaft benötigt die unterschiedlichsten Minerale und Erze für vielfältige Anwendungen. Wo werden diese verschiedenen Rohstoffe gefunden, die das Leben bestimmen, ohne dass man sich das immer bewusst macht? Der Kurs ist offen für neue Teilnehmer. Geologische Vorkenntnisse sind für das Verständnis der besprochenen Themen aber hilfreich.

Weitere Termine sind am 30. Januar sowie am 13. und 27. Februar und am 12. und 26. März.

Anmeldung per E-Mail an verwaltung@erdoelmuseum.de.