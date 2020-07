Erfolgreiche Blutspende

Schwarmstedt. Am 18. Juni 2020 hatte dankbarerweise der DRK-Kreisverbands-Bereitschaftsleiter Dennis Protz mit seinem Team das Blutspenden in Schwarmstedt übernommen. Es kamen 140 Spender, davon zehn Erstspender. Der DRK Ortsverein Schwarmstedt ist sehr erfreut über die Beteiligung. Beim Blutspenden musste der Ablauf bedingt verändert werden und führte teilweise zu einer längeren Wartezeit. Das DRK bedankt sich für das Verständnis und hofft auf eine rege Teilnahme beim Blutspendetermin am 17. September 2020.