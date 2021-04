Ergebnispräsentation zum Bürgerentscheid

Heidekreis. Am Sonntag, 18. April, werden ab 18 Uhr die Ergebnisse der Stimmauszählung zum Bürgerentscheid auf der Homepage des Heidekreises unter www.heidekreis.de differenziert nach Abstimmbezirk, nach Kommune und als Gesamtergebnis dargestellt. Damit besteht die Möglichkeit, sich nahezu in Echtzeit über die bereits ausgezählten Abstimmbezirke und im Laufe des Abends auch über das vorläufige Endergebnis zu informieren. Das amtliche Endergebnis wird am Mittwoch,21. April, ab 15 Uhr durch den Abstimmungsausschuss des Heidekreises festgestellt und auf der Homepage des Heidekreises unter www.heidekreis.de/bekanntmachungen bekannt gemacht.