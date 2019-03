Ermäßigte Eintrittskarten für Freizeitparks

Ermäßigte Eintrittskarten für Freizeitparks

Schwarmstedt. Für Besuche der drei Freizeitparks der Region bietet die Tourismusregion Aller-Leine-Tal in Schwarmstedt wieder ab sofort ermäßigte Eintrittskarten an. So kommen Besucher preiswerter in den Serengeti Park Hodenhagen, Weltvogelpark Walsrode sowie Heide Park Soltau. Die Eintrittskarten gibt es käuflich zu erwerben in der Tourist-Information/ Bürgerbüro Schwarmstedt, Am Markt 1. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr und Sonnabend (1. Mai bis 15. September) 10 bis 12 Uhr. Infos unter Telefon (0 50 71) 86 88.