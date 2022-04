Erneute Impfaktion

Schwarmstedt. Die Impfaktion im März vor der Marktklause in Schwarmstedt war ein riesiger Erfolg. Aufgrund des großen Zuspruchs der Bevölkerung hat sich die Wirtin der Marktklause, Carmen Kellner, entschlossen, die Impfaktion zu wiederholen. Am Dienstag, 3. Mai, steht der Impfbus wieder mitten in Schwarmstedt - vor der „Marktklause“ in der Marktstraße 12.

Impfungen sind von 12 bis 19 Uhr ohne Voranmeldung möglich. Auch wieder dabei ist der ehemalige Schwarmstedter Hausarzt Lutz Lampe. Außerdem gibt es für jeden Impfwilligen (und dessen Angehörige) einen kostenlosen Imbiss in der Marktklause. „Letztes Mal haben sich die Impfgäste total über den Imbiss gefreut und ich denke mir für dieses Mal etwas anderes aus. Aber auch dieses Mal verrate ich vorher nichts – lasst euch überraschen", so Carmen Kellner. Auch Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren sind möglich.