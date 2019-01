Erste Dienste

Lindwedel. Die Feuerwehr Lindwedel wünscht allen Bürgern einen tollen Start in das Jahr 2019. Die aktiven Kameraden treffen sich zu den ersten Diensten des Jahres am Mittwoch, 9. Januar, um 19 Uhr, am Mittwoch, 16. Januar, um 19 Uhr und am Sonntag, 27. Januar, um 9.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Der Dienstplan für das laufende Jahr wird bei den kommenden Diensten verteilt. Auf der Homepage ist der Dienstplan in Kürze ersichtlich.

Interessierte Bürger, die sich für die Arbeit der Feuerwehr interessieren, sind zu den Diensten herzlich willkommen.