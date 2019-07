Erste Hilfe für Senioren

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde Schwarmstedt lädt am Donnerstag, 18. Juli, um16 Uhr ein zu einer Unterweisung in Erster Hilfe für Senioren. Treffpunkt ist am Johanniter Zentrum Schwarmstedt, Celler Straße 7, der Eintritt ist frei.