Erste Hilfe in Betrieben

Schwarmstedt. Schon in Betrieben mit nur zwei Mitarbeitern muss es einen ausgebildeten Betriebshelfer geben, in größeren entsprechend mehr. Die Johanniter, die von den Unfallversicherungsträgern für diese Aus- und Fortbildungen ermächtigt sind, geben regelmäßig Kurse für Betriebshelfer. Am Mittwoch, 28. August, findet im Johanniter-Zentrum in Schwarmstedt an der Celler Straße 7 ein Grundkurs in Erster Hilfe für Betriebshelfer statt. Der Kurs beginnt um 8.30 Uhr und endet um 15.45 Uhr. Anmeldungen sowie Informationen zu diesem und weiteren Ausbildungsangeboten gibt es unter dem gebührenfreien Serviceruf (08 00) 0 01 92 14.