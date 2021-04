Erste-Hilfe-Kurse im Mai

Nur für Führerscheinbewerber

Schwarmstedt. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie die Erste-Hilfe-Kurse in den vergangenen Monaten abgesagt werden mussten, ist die Nachfrage jetzt besonders groß. An den Sonnabenden, 22. Mai und 29. Mai, jeweils von 9 bis 16.15 Uhr finden darum zwei zusätzliche Kurse nur für Führerscheinbewerber im Johanniter-Zentrum in Schwarmstedt in der Celler Straße 7 statt. Bitte medizinische Schutzmaske sowie eigenes Schreibmaterial mitbringen! Anmeldungen oder weitere Informationen gerne unter dem gebührenfreien Serviceruf (08 00) 0 01 92 14.